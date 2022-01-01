Adresár Spoločností
AKQA
AKQA Platy

Platový rozsah AKQA sa pohybuje od $12,040 v celkovej kompenzácii ročne pre Manažér produktového dizajnu na spodnom konci do $130,000 pre Softvérový inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov AKQA. Naposledy aktualizované: 8/20/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $130K
Produktový dizajnér
Median $65K
Obchodný analytik
$81.8K

Copywriter
$63.8K
Marketing
$119K
Manažér produktového dizajnu
$12K
Projektový manažér
$112K
Manažér softvérového inžinierstva
$106K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v AKQA je Softvérový inžinier s ročnou celkovou kompenzáciou $130,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v AKQA je $93,899.

