Adresár Spoločností
Akkodis
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Akkodis Platy

Platový rozsah Akkodis sa pohybuje od $3,989 v celkovej kompenzácii ročne pre Personálny nábor na spodnom konci do $233,199 pre Predaj na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Akkodis. Naposledy aktualizované: 8/20/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
Median $109K
Biomedicínsky inžinier
$52.9K
Dátový vedec
$60.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Informatik (IT)
$44.4K
Produktový manažér
$52.1K
Manažér programu
$94.1K
Personálny nábor
$4K
Predaj
$233K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

据报道，Akkodis最高薪的职位是Predaj at the Common Range Average level，年总薪酬为$233,199。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Akkodis的年总薪酬中位数为$56,521。

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Akkodis

Súvisiace spoločnosti

  • Microsoft
  • Tesla
  • DoorDash
  • Google
  • Dropbox
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje