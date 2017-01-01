Adresár spoločností
Akatsuki
Hlavné poznatky
    • O spoločnosti

    Akatsuki Inc. is an innovative IP production company that creates social games designed to entertain and engage users globally, delivering exciting services that redefine traditional entertainment.

    https://aktsk.jp
    Webstránka
    2010
    Rok založenia
    210
    Počet zamestnancov
    $10M-$50M
    Odhadované príjmy
    Sídlo

    Ďalšie zdroje