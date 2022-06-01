Adresár Spoločností
Aisera
Aisera Platy

Platový rozsah Aisera sa pohybuje od $31,032 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $283,575 pre Manažér programu na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Aisera. Naposledy aktualizované: 8/11/2025

$160K

Dátový vedec
$164K
Produktový manažér
$226K
Manažér programu
$284K

Predaj
$186K
Obchodný inžinier
$281K
Softvérový inžinier
$31K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Aisera je Manažér programu at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $283,575. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Aisera je $206,163.

