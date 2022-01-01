Adresár Spoločností
Airtable
Airtable Platy

Platový rozsah Airtable sa pohybuje od $112,700 v celkovej kompenzácii ročne pre Zákaznícky servis na spodnom konci do $755,000 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Airtable. Naposledy aktualizované: 8/24/2025

$160K

Softvérový inžinier
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Full-stack softvérový inžinier

Produktový dizajnér
Median $230K
Produktový manažér
Median $255K

UX výskumník
Median $423K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $755K
Dátový vedec
Median $315K
Marketingové operácie
Median $172K
Obchodné operácie
$388K
Obchodný analytik
$162K
Zákaznícky servis
$113K
Spokojnosť zákazníkov
$114K
Ľudské zdroje
$116K
Informatik (IT)
$332K
Marketing
$191K
Manažér produktového dizajnu
$609K
Personálny nábor
$166K
Obchodný inžinier
$165K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$362K
Architekt riešení
$288K
Technický manažér programu
$470K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

