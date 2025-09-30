Softvérový inžinier odmeňovanie in Munich Metro Region v Airbus dosahuje €80K za year pre L2. Mediánový yearný kompenzačný balík in Munich Metro Region dosahuje €83.7K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Airbus. Posledná aktualizácia: 9/30/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
€80K
€78.9K
€0
€1.1K
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
