Airbus
Airbus Softvérový inžinier Platy v Munich Metro Region

Softvérový inžinier odmeňovanie in Munich Metro Region v Airbus dosahuje €80K za year pre L2. Mediánový yearný kompenzačný balík in Munich Metro Region dosahuje €83.7K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Airbus. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
L1(Začiatočnícka úroveň)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
L2
€80K
€78.9K
€0
€1.1K
Software Engineer II
l3
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v Airbus?

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Softvérový inžinier at Airbus in Munich Metro Region sits at a yearly total compensation of €118,617. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Airbus for the Softvérový inžinier role in Munich Metro Region is €83,680.

