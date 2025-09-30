Adresár spoločností
Airbus
Airbus Softvérový inžinier Platy v Greater Bristol

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Greater Bristol v Airbus dosahuje £58.3K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Airbus. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Mediánový balík
company icon
Airbus
Software Engineer
Bristol, EN, United Kingdom
Celkom za rok
£58.3K
Úroveň
Junior Software Engineer
Základný plat
£51.7K
Stock (/yr)
£4.1K
Bonus
£2.5K
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
3 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Airbus?

£121K

Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Airbus in Greater Bristol predstavuje ročnú celkovú odmenu £79,596. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Airbus pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Bristol je £56,989.

Ďalšie zdroje