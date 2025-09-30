Adresár spoločností
Airbus
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greater Bengaluru

Airbus Softvérový inžinier Platy v Greater Bengaluru

Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Bengaluru v Airbus sa pohybuje od ₹1.23M za year pre L1 do ₹2.54M za year pre l3. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Bengaluru dosahuje ₹2M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Airbus. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
L1(Začiatočnícka úroveň)
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
l3
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v Airbus?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Airbus in Greater Bengaluru predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹2,991,809. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Airbus pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Bengaluru je ₹1,996,303.

Ďalšie zdroje