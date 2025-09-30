Adresár spoločností
Airbus
Airbus Softvérový inžinier Platy v France

Softvérový inžinier odmeňovanie in France v Airbus dosahuje €56.4K za year pre l3. Mediánový yearný kompenzačný balík in France dosahuje €42.6K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Airbus. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
L1(Začiatočnícka úroveň)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
l3
€56.4K
€53.6K
€0
€2.8K
Senior Software Engineer
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v Airbus?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Airbus in France predstavuje ročnú celkovú odmenu €65,837. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Airbus pre pozíciu Softvérový inžinier in France je €41,565.

