Airbus
  • Greater Bengaluru

Airbus Strojný inžinier Platy v Greater Bengaluru

Mediánový Strojný inžinier kompenzačný balík in Greater Bengaluru v Airbus dosahuje ₹1.96M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Airbus. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Mediánový balík
company icon
Airbus
Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
₹1.96M
Úroveň
E2
Základný plat
₹1.86M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹102K
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
2 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Airbus?

₹13.94M

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Airbus in Greater Bengaluru Strojný inžinier 职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬₹3,401,519。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Airbus in Greater Bengaluru Strojný inžinier 职位的年度总薪酬中位数为₹1,875,955。

