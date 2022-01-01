Adresár Spoločností
Air Liquide
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Air Liquide Platy

Platový rozsah Air Liquide sa pohybuje od $3,681 v celkovej kompenzácii ročne pre Finančný analytik na spodnom konci do $124,773 pre UX výskumník na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Air Liquide. Naposledy aktualizované: 8/13/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
Median $63.8K
Účtovník
$35.3K
Administratívny asistent
$17.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Biomedicínsky inžinier
$84.6K
Obchodný analytik
$58.7K
Rozvoj obchodu
$45.4K
Zákaznícky servis
$31.6K
Dátový analytik
$80.4K
Dátový vedec
$122K
Elektrotechnický inžinier
$104K
Finančný analytik
$3.7K
Informatik (IT)
$99.5K
Strojný inžinier
$51.6K
Projektový manažér
$58.9K
Architekt riešení
$19.1K
Celkové odmeňovanie
$16.6K
UX výskumník
$125K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Air Liquide je UX výskumník at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $124,773. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Air Liquide je $58,667.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Air Liquide

Súvisiace spoločnosti

  • Doctolib
  • Cure.Fit
  • Dialogue
  • Mindbody
  • Tempo
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje