Adresár spoločností
AIG
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Information Technologist (IT)

  • Všetky platy Information Technologist (IT)

  • New York City Area

AIG Information Technologist (IT) Platy v New York City Area

Mediánový Information Technologist (IT) kompenzačný balík in New York City Area v AIG dosahuje $94.3K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky AIG. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Mediánový balík
company icon
AIG
Information Technologist (IT)
New York City
Celkom za rok
$94.3K
Úroveň
hidden
Základný plat
$94.3K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
0-1 Roky
Roky skúseností
2-4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v AIG?

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Information Technologist (IT) ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa jobFamilies.Information Technologist (IT) sa AIG in New York City Area ay may taunang kabuuang bayad na $299,875. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa AIG para sa jobFamilies.Information Technologist (IT) role in New York City Area ay $101,300.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre AIG

Súvisiace spoločnosti

  • Principal Financial Group
  • Northern Trust
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Merrill Lynch
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje