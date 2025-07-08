Adresár spoločností
Aidence
Platy Aidence sa pohybujú od $96,567 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $152,735 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Aidence. Posledná aktualizácia: 8/31/2025

$160K

Dátový vedec
$96.6K
Softvérový inžinier
Median $113K
Manažér softvérového inžinierstva
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Často kladené otázky

A função com maior remuneração relatada na Aidence é Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $152,735. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Aidence é $113,196.

Ďalšie zdroje