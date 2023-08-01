Adresár spoločností
AI21 Labs
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

AI21 Labs Platy

Platy AI21 Labs sa pohybujú od $98,225 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $163,785 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov AI21 Labs. Posledná aktualizácia: 8/31/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Median $145K
Zákaznícky servis
$98.2K
Produktový manažér
$164K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

The highest paying role reported at AI21 Labs is Produktový manažér at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $163,785. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AI21 Labs is $144,883.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre AI21 Labs

Súvisiace spoločnosti

  • Facebook
  • Intuit
  • Stripe
  • PayPal
  • Airbnb
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje