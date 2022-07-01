Adresár spoločností
Agorapulse
Agorapulse Platy

Platy Agorapulse sa pohybujú od $63,795 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $96,366 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Agorapulse. Posledná aktualizácia: 8/31/2025

$160K

Produktový manažér
$83.7K
Softvérový inžinier
$63.8K
Manažér softvérového inžinierstva
$96.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Agorapulse predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $96,366. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Agorapulse je $83,709.

Ďalšie zdroje