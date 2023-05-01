Adresár spoločností
Agero
Agero Platy

Platy Agero sa pohybujú od $165,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $217,000 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Agero. Posledná aktualizácia: 11/16/2025

Softvérový inžinier
Median $165K

Dátový inžinier

Manažér softvérového inžinierstva
Median $217K
Produktový manažér
$174K

Programový manažér
$170K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Agero predstavuje Manažér softvérového inžinierstva s ročnou celkovou odmenou $217,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Agero je $172,166.

