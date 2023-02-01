Adresár spoločností
Agency for Science, Technology and Research
Agency for Science, Technology and Research Platy

Platy Agency for Science, Technology and Research sa pohybujú od $48,215 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Chemický inžinier na spodnej hranici až po $91,734 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Agency for Science, Technology and Research. Posledná aktualizácia: 9/1/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $78.8K

Výskumný vedec

Dátový vedec
Median $91.7K
Biomedicínsky inžinier
$73.6K

Chemický inžinier
$48.2K

Výskumný inžinier

Dátový analytik
$49.5K
Hardvérový inžinier
$66.4K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at Agency for Science, Technology and Research is Dátový vedec with a yearly total compensation of $91,734. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Agency for Science, Technology and Research is $70,028.

