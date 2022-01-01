Afterpay Platy

Adresár spoločností
Platy Afterpay sa pohybujú od $70,350 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Účtovník na spodnej hranici až po $278,600 pre Ľudské zdroje na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Afterpay. Posledná aktualizácia: 9/11/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $99.9K
Účtovník
$70.4K
Obchodný analytik
$149K

Dátový analytik
$119K
Dátový vedec
$83.5K
Ľudské zdroje
$279K
Marketing
$177K
Produktový manažér
Median $108K
Predaj
$159K
Manažér softvérového inžinierstva
$166K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Afterpay podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Afterpay predstavuje Ľudské zdroje at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $278,600. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Afterpay je $134,325.

