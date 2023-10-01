Adresár Spoločností
AFRY
AFRY Platy

Platový rozsah AFRY sa pohybuje od $52,470 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $97,111 pre Manažérsky konzultant na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov AFRY. Naposledy aktualizované: 8/22/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $52.5K
Obchodný analytik
$85.4K
Dátový vedec
$55.9K

Hardvérový inžinier
$53.2K
Manažérsky konzultant
$97.1K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v AFRY je Manažérsky konzultant at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $97,111. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v AFRY je $55,853.

