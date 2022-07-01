Afresh Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah Afresh sa pohybuje od $161,700 v celkovej kompenzácii ročne pre Marketing na spodnom konci do $210,000 pre Softvérový inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Afresh. Naposledy aktualizované: 8/22/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $210K

Full-stack softvérový inžinier

Ľudské zdroje
$209K
Marketing
$162K

Produktový dizajnér
$164K
Obchodný inžinier
$169K
Architekt riešení
$186K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Afresh je Softvérový inžinier s ročnou celkovou kompenzáciou $210,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Afresh je $177,538.

