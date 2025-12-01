Adresár spoločností
Affirm
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Technický manažér klientov

  • Všetky platy Technický manažér klientov

Affirm Technický manažér klientov Platy

Priemerné Technický manažér klientov celkové odmeňovanie in United States v Affirm sa pohybuje od $166K do $232K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Affirm. Posledná aktualizácia: 12/1/2025

Priemerná celková odmena

$180K - $218K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$166K$180K$218K$232K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Technický manažér klientov príspevkovs v spoločnosti Affirm na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Harmonogram Vestingu

50%

ROK 1

50%

ROK 2

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Affirm podliehajú RSUs 2-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 50% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (12.50% štvrťročne)

  • 50% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (12.50% štvrťročne)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Affirm podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Affirm podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Technický manažér klientov ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Technický manažér klientov v Affirm in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $232,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Affirm pre pozíciu Technický manažér klientov in United States je $166,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Affirm

Súvisiace spoločnosti

  • Upstart
  • Virtu Financial
  • Bread Financial
  • SoFi
  • LendingClub
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/affirm/salaries/tam.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.