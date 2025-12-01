Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Affirm sa pohybuje od $226K za year pre L4 do $533K za year pre L8. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $277K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Affirm. Posledná aktualizácia: 12/1/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L4
$226K
$136K
$86.1K
$4.1K
L5
$246K
$180K
$64K
$2.3K
L6
$349K
$207K
$142K
$0
L7
$448K
$236K
$212K
$0
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
50%
ROK 1
50%
ROK 2
V spoločnosti Affirm podliehajú RSUs 2-ročnému harmonogramu vestingu:
50% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (12.50% štvrťročne)
50% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (12.50% štvrťročne)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Affirm podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Affirm podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
Zahrnuté pozíciePridať novú pozíciu
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/affirm/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.