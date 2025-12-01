Adresár spoločností
Affirm
  Platy
  Dátový vedec

  Všetky platy Dátový vedec

Affirm Dátový vedec Platy

Dátový vedec odmeňovanie in United States v Affirm sa pohybuje od $168K za year pre L4 do $279K za year pre L6. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $240K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Affirm. Posledná aktualizácia: 12/1/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L4
$168K
$130K
$37.5K
$0
L5
$213K
$161K
$51.5K
$0
L6
$279K
$172K
$107K
$0
L7
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobraziť 2 Viac úrovní
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

50%

ROK 1

50%

ROK 2

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Affirm podliehajú RSUs 2-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 50% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (12.50% štvrťročne)

  • 50% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (12.50% štvrťročne)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Affirm podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Affirm podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Affirm in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $400,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Affirm pre pozíciu Dátový vedec in United States je $210,000.

Ďalšie zdroje

