AEye
AEye Platy

Platový rozsah AEye sa pohybuje od $159,120 v celkovej kompenzácii ročne pre Strojný inžinier na spodnom konci do $312,555 pre Hardvérový inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov AEye. Naposledy aktualizované: 8/15/2025

$160K

Hardvérový inžinier
$313K
Strojný inžinier
$159K
Produktový manažér
$209K

Softvérový inžinier
$179K
Manažér softvérového inžinierstva
$204K
Technický manažér programu
$231K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v AEye je Hardvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $312,555. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v AEye je $206,508.

