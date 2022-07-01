Adresár Spoločností
Aetion
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Aetion Platy

Platový rozsah Aetion sa pohybuje od $57,733 v celkovej kompenzácii ročne pre Personálny nábor na spodnom konci do $108,690 pre Softvérový inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Aetion. Naposledy aktualizované: 8/15/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Dátový vedec
$94.7K
Personálny nábor
$57.7K
Softvérový inžinier
$109K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Korkeimmin palkattu rooli Aetion:ssa on Softvérový inžinier at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $108,690. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Aetion:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $94,689.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Aetion

Súvisiace spoločnosti

  • Coinbase
  • Pinterest
  • Google
  • SoFi
  • Microsoft
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje