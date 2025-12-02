Adresár spoločností
Aerie Pharmaceuticals
Aerie Pharmaceuticals IT špecialista Platy

Priemerné IT špecialista celkové odmeňovanie v Aerie Pharmaceuticals sa pohybuje od $127K do $173K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Aerie Pharmaceuticals. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$136K - $164K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$127K$136K$164K$173K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Aerie Pharmaceuticals?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu IT špecialista v Aerie Pharmaceuticals predstavuje ročnú celkovú odmenu $172,840. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Aerie Pharmaceuticals pre pozíciu IT špecialista je $126,650.

Ďalšie zdroje

