Aera Technology
Aera Technology Platy

Platový rozsah Aera Technology sa pohybuje od $13,065 v celkovej kompenzácii ročne pre Dátový vedec na spodnom konci do $348,250 pre Predaj na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Aera Technology. Naposledy aktualizované: 8/15/2025

$160K

Vedúci kancelárie
$197K
Dátový vedec
$13.1K
Marketing
$15.7K

Projektový manažér
$123K
Predaj
$348K
Softvérový inžinier
$124K
Technický manažér programu
$53K
FAQ

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Aera Technology je Predaj at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $348,250. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Aera Technology je $122,912.

