Advantis Global Platy

Platový rozsah Advantis Global sa pohybuje od $80,400 v celkovej kompenzácii ročne pre Personálny nábor na spodnom konci do $176,256 pre Produktový dizajnér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Advantis Global. Naposledy aktualizované: 8/15/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $129K

Backend softvérový inžinier

Obchodný analytik
$117K
Produktový dizajnér
$176K

Manažér programu
$109K
Personálny nábor
$80.4K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Advantis Global je Produktový dizajnér at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $176,256. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Advantis Global je $117,410.

