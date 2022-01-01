Adresár Spoločností
Advantest
Advantest Platy

Platový rozsah Advantest sa pohybuje od $30,475 v celkovej kompenzácii ročne pre Produktový dizajnér na spodnom konci do $263,310 pre Elektrotechnický inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Advantest. Naposledy aktualizované: 8/15/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $138K

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Zákaznícky servis
$38K
Dátový analytik
$106K

Elektrotechnický inžinier
$263K
Hardvérový inžinier
$150K
Marketing
$146K
Strojný inžinier
$41.8K
Produktový dizajnér
$30.5K
Manažér programu
$254K
Projektový manažér
$239K
Technický manažér programu
$249K
Technický writer
$59.3K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Advantest je Elektrotechnický inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $263,310. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Advantest je $141,863.

