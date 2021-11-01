Adresár spoločností
Advantech
Advantech Platy

Platy Advantech sa pohybujú od $27,866 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Strojný inžinier na spodnej hranici až po $99,500 pre Analytik kybernetickej bezpečnosti na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Advantech. Posledná aktualizácia: 8/31/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $30.4K
Produktový manažér
Median $85K
Hardvérový inžinier
$69.7K

Marketing
$76.8K
Strojný inžinier
$27.9K
Produktový dizajnér
$47K
Manažér programov
$94.5K
Predaj
$30.2K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$99.5K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at Advantech is Analytik kybernetickej bezpečnosti at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $99,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Advantech is $69,650.

Ďalšie zdroje