Priemerné Softvérový inžinier celkové odmeňovanie in Saudi Arabia v Advanced Communications and Electronics sa pohybuje od SAR 122K do SAR 173K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Advanced Communications and Electronics. Posledná aktualizácia: 9/23/2025
Priemerná celková odmena
