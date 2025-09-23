Adresár spoločností
Advanced Communications and Electronics
Advanced Communications and Electronics Softvérový inžinier Platy

Priemerné Softvérový inžinier celkové odmeňovanie in Saudi Arabia v Advanced Communications and Electronics sa pohybuje od SAR 122K do SAR 173K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Advanced Communications and Electronics. Posledná aktualizácia: 9/23/2025

Priemerná celková odmena

SAR 138K - SAR 164K
Saudi Arabia
Bežný rozsah
Možný rozsah
SAR 122KSAR 138KSAR 164KSAR 173K
Bežný rozsah
Možný rozsah

SAR 600K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Aké sú kariérne úrovne v Advanced Communications and Electronics?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Advanced Communications and Electronics in Saudi Arabia predstavuje ročnú celkovú odmenu SAR 172,501. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Advanced Communications and Electronics pre pozíciu Softvérový inžinier in Saudi Arabia je SAR 121,500.

Ďalšie zdroje