AdStart Media
Priemerné Ľudské zdroje celkové odmeňovanie in Vietnam v AdStart Media sa pohybuje od ₫1.12B do ₫1.57B za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky AdStart Media. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$46.4K - $53.9K
Vietnam
Bežný rozsah
Možný rozsah
$42.8K$46.4K$53.9K$60K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v AdStart Media?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Ľudské zdroje v AdStart Media in Vietnam predstavuje ročnú celkovú odmenu ₫1,571,491,152. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v AdStart Media pre pozíciu Ľudské zdroje in Vietnam je ₫1,122,493,680.

