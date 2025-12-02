Adresár spoločností
Adrenaline Shoc UX výskumník Platy

Priemerné UX výskumník celkové odmeňovanie in Italy v Adrenaline Shoc sa pohybuje od €32.2K do €44K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Adrenaline Shoc. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$39.8K - $48.1K
Italy
Bežný rozsah
Možný rozsah
$37.2K$39.8K$48.1K$50.7K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších UX výskumník príspevkovs v spoločnosti Adrenaline Shoc na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

Aké sú kariérne úrovne v Adrenaline Shoc?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu UX výskumník v Adrenaline Shoc in Italy predstavuje ročnú celkovú odmenu €43,957. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Adrenaline Shoc pre pozíciu UX výskumník in Italy je €32,210.

