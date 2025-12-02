Adresár spoločností
ADP
  • Platy
  • Dátový vedec

  • Všetky platy Dátový vedec

ADP Dátový vedec Platy

Mediánový Dátový vedec kompenzačný balík in United States v ADP dosahuje $117K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ADP. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Mediánový balík
company icon
ADP
Data Scientist
Roseland, NJ
Celkom za rok
$117K
Úroveň
L3
Základný plat
$117K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
3 Roky
Aké sú kariérne úrovne v ADP?
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti ADP podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (Infinity% za obdobie)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v ADP in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $138,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ADP pre pozíciu Dátový vedec in United States je $117,000.

Ďalšie zdroje

