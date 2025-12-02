Adresár spoločností
Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ADP. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$52.3K - $60.8K
Argentina
Bežný rozsah
Možný rozsah
$46.1K$52.3K$60.8K$67K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti ADP podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (Infinity% za obdobie)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Obchodné operácie v ADP predstavuje ročnú celkovú odmenu ARS 88,107,291. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ADP pre pozíciu Obchodné operácie je ARS 60,712,587.

Ďalšie zdroje

