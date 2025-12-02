Adresár spoločností
ADP
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Účtovník

  • Všetky platy Účtovník

ADP Účtovník Platy

Priemerné Účtovník celkové odmeňovanie in United States v ADP sa pohybuje od $63.8K do $88.9K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ADP. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$68.4K - $80.6K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$63.8K$68.4K$80.6K$88.9K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti ADP podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (Infinity% za obdobie)



Zahrnuté pozície

Technický účtovník

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Účtovník v ADP in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $88,920. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ADP pre pozíciu Účtovník in United States je $63,840.

