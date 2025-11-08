Adresár spoločností
Adobe
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Softvérový inžinier Úroveň

Software Engineer 1

Úrovne v Adobe

Porovnať úrovne
  1. Software Engineer 1P10
  2. Software Engineer 2P20
  3. Software Engineer 3P30
    4. Zobraziť 6 Ďalšie úrovne
Priemerná Ročne Celková kompenzácia
RON 32,973
Základný plat
RON 123,410
Akciová prémia ()
RON 24,276
Bonus
RON 0
Block logo
+RON 260K
Robinhood logo
+RON 399K
Stripe logo
+RON 89.6K
Datadog logo
+RON 157K
Verily logo
+RON 98.5K
Don't get lowballed
Najnovšie platové údaje
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Máte otázku? Spýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi, aby ste sa zapojili do diskusií so zamestnancami z rôznych spoločností, získali kariérne tipy a ďalšie.

Navštíviť teraz!

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Adobe

Súvisiace spoločnosti

  • Intuit
  • Verily
  • Smartsheet
  • CrowdStrike
  • Fastly
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje