ADNOC
ADNOC Projektový manažér Platy

Priemerné Projektový manažér celkové odmeňovanie in United Arab Emirates v ADNOC sa pohybuje od AED 498K do AED 696K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ADNOC. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$147K - $178K
United Arab Emirates
Bežný rozsah
Možný rozsah
$136K$147K$178K$189K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Projektový manažér v ADNOC in United Arab Emirates predstavuje ročnú celkovú odmenu AED 696,006. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ADNOC pre pozíciu Projektový manažér in United Arab Emirates je AED 498,005.

