ADNOC
ADNOC Platy

Platový rozsah ADNOC sa pohybuje od $70,446 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $196,943 pre Geologický inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ADNOC. Naposledy aktualizované: 8/12/2025

$160K

Geologický inžinier
$197K
Strojný inžinier
$130K
Projektový manažér
$163K

Softvérový inžinier
$70.4K
Technický manažér programu
$108K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v ADNOC je Geologický inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $196,943. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v ADNOC je $130,029.

