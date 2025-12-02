Adresár spoločností
adMarketplace
adMarketplace Dátový vedec Platy

Priemerné Dátový vedec celkové odmeňovanie in United States v adMarketplace sa pohybuje od $81.2K do $118K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky adMarketplace. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$92.1K - $107K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$81.2K$92.1K$107K$118K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v adMarketplace?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v adMarketplace in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $117,810. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v adMarketplace pre pozíciu Dátový vedec in United States je $81,180.

Ďalšie zdroje

