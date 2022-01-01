Adresár Spoločností
Ad Hoc
Ad Hoc Platy

Platový rozsah Ad Hoc sa pohybuje od $99,960 v celkovej kompenzácii ročne pre Informatik (IT) na spodnom konci do $152,434 pre Manažér programu na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ad Hoc. Naposledy aktualizované: 8/25/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $140K
Produktový dizajnér
Median $122K

UX dizajnér

Obchodný analytik
$102K

Informatik (IT)
$100K
Produktový manažér
Median $125K
Manažér programu
$152K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Ad Hoc je Manažér programu at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $152,434. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Ad Hoc je $123,500.

