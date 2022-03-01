Adresár spoločností
Acxiom
Acxiom Platy

Platy Acxiom sa pohybujú od $37,185 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Informačný technológ (IT) na spodnej hranici až po $162,185 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Acxiom. Posledná aktualizácia: 9/1/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $110K

Full-Stack softvérový inžinier

Architekt riešení
Median $100K

Dátový architekt

Dátový vedec
$112K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Finančný analytik
$144K
Informačný technológ (IT)
$37.2K
Projektový manažér
$83.6K
Predaj
$80.4K
Manažér softvérového inžinierstva
$162K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Acxiom predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $162,185. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Acxiom je $105,000.

