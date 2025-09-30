Adresár spoločností
ACV Auctions
Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Canada v ACV Auctions dosahuje CA$191K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ACV Auctions. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Mediánový balík
company icon
ACV Auctions
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Celkom za rok
CA$191K
Úroveň
L4
Základný plat
CA$148K
Stock (/yr)
CA$42.4K
Bonus
CA$0
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
7 Roky
CA$226K

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v ACV Auctions in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$248,512. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ACV Auctions pre pozíciu Softvérový inžinier in Canada je CA$177,187.

