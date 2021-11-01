Adresár spoločností
ACV Auctions
ACV Auctions Platy

Platy ACV Auctions sa pohybujú od $85,425 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový manažér na spodnej hranici až po $200,000 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ACV Auctions. Posledná aktualizácia: 9/8/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $150K

Full-Stack softvérový inžinier

Manažér softvérového inžinierstva
Median $200K
Dátový vedec
Median $110K

Produktový dizajnér
$87.6K
Produktový manažér
$85.4K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v ACV Auctions predstavuje Manažér softvérového inžinierstva s ročnou celkovou odmenou $200,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ACV Auctions je $110,000.

