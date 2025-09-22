Adresár spoločností
Activision Blizzard
Activision Blizzard Produktový dizajnér Platy

Mediánový Produktový dizajnér kompenzačný balík in United States v Activision Blizzard dosahuje $94K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Activision Blizzard. Posledná aktualizácia: 9/22/2025

Mediánový balík
company icon
Activision Blizzard
Product Designer
hidden
Celkom za rok
$94K
Úroveň
L1
Základný plat
$79K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Roky v spoločnosti
2-4 Roky
Roky skúseností
2-4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Activision Blizzard?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Activision Blizzard podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktový dizajnér på Activision Blizzard in United States ligger på en årlig total ersättning på $169,025. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Activision Blizzard för Produktový dizajnér rollen in United States är $99,000.

