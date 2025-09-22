Adresár spoločností
Priemerné Ľudské zdroje celkové odmeňovanie in United States v Activision Blizzard sa pohybuje od $62.9K do $85.8K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Activision Blizzard. Posledná aktualizácia: 9/22/2025

Priemerná celková odmena

$67.3K - $81.4K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$62.9K$67.3K$81.4K$85.8K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Activision Blizzard podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Ľudské zdroje at Activision Blizzard in United States sits at a yearly total compensation of $85,840. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Activision Blizzard for the Ľudské zdroje role in United States is $62,900.

