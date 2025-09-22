Adresár spoločností
Priemerné Šéf štábu celkové odmeňovanie in United States v Activision Blizzard sa pohybuje od $146K do $212K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Activision Blizzard. Posledná aktualizácia: 9/22/2025

Priemerná celková odmena

$167K - $191K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$146K$167K$191K$212K
Bežný rozsah
Možný rozsah

$160K

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Activision Blizzard podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Šéf štábu v Activision Blizzard in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $212,400. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Activision Blizzard pre pozíciu Šéf štábu in United States je $145,800.

