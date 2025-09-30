Adresár spoločností
Actalent
Actalent Softvérový inžinier Platy v Canada

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Canada v Actalent dosahuje CA$106K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Actalent. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Mediánový balík
company icon
Actalent
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Celkom za rok
CA$106K
Úroveň
Mid Level
Základný plat
CA$106K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Roky v spoločnosti
4 Roky
Roky skúseností
4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Actalent?

CA$226K

Najnovšie odoslané platy
Platy stážistov

Zahrnuté pozície

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Softvérový inžinier by Actalent in Canada is 'n jaarlikse totale vergoeding van CA$141,100. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Actalent vir die Softvérový inžinier rol in Canada is CA$122,049.

