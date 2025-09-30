Adresár spoločností
Acronis
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Bulgaria

Acronis Softvérový inžinier Platy v Bulgaria

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Bulgaria v Acronis dosahuje BGN 92.9K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Acronis. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Mediánový balík
company icon
Acronis
Senior Software Developer
Sofia, SF, Bulgaria
Celkom za rok
BGN 92.9K
Úroveň
Senior
Základný plat
BGN 92.9K
Stock (/yr)
BGN 0
Bonus
BGN 0
Roky v spoločnosti
5 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Acronis?

BGN 278K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Acronis in Bulgaria predstavuje ročnú celkovú odmenu BGN 142,115. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Acronis pre pozíciu Softvérový inžinier in Bulgaria je BGN 86,900.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Acronis

Súvisiace spoločnosti

  • Zimperium
  • BlueCat
  • Zerto
  • DataArt
  • StarLeaf
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje