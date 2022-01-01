Adresár spoločností
Acronis
Acronis Platy

Platy Acronis sa pohybujú od $51,449 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $132,197 pre Predaj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Acronis. Posledná aktualizácia: 9/7/2025

$160K

Produktový manažér
Median $75.4K
Softvérový inžinier
Median $90.8K
Dátový vedec
$51.4K

Informačný technológ (IT)
$100K
Projektový manažér
$79.2K
Predaj
$132K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Acronis predstavuje Predaj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $132,197. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Acronis je $84,998.

